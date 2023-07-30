Trabzonspor'da Teknik Direktör Bjelica'dan AEK maçı sonrası flaş sözler! "Normal bir durum değil"

Süper Lig devlerinden Trabzonspor hazırlık maçında sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup olurken karşılaşma sonrası teknik direktör Nenad Bjelica dikkat çeken açıklamara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

İlk 20 dakikalık bölümde iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İlk gol ve sonrasında oyununun kontrolünü kaybettik, son 20 dakika maça çok fazla ortak olamadık. Beraberlik golüne yakındık, daha sonrasında rakibin golü, kaçırdığımız penaltı ile birlikte mümkün olmadı. AEK haklı bir galibiyet aldı. Bizden daha hazır, daha istekliydi ama bizden hazırlık süreci olarak daha öndeler.

Öncelikle çok şanssızız sakatlık konusunda. Aynı bölgeden 3 oyuncuyu kaybettik. Normal bir durum değil ama bununla yüzleşmeliyiz.

Hamsik seviyesinde bir oyuncuyu bulduğunuzda takıma katmak istersiniz. Biz mücadele edecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Ancak diğer takımlar gibi transferler yapamayız. Savaşacak bir takım oluşturacağız.