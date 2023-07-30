Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Teknik Direktör Bjelica'dan AEK maçı sonrası flaş sözler! "Normal bir durum değil"

Trabzonspor'da Teknik Direktör Bjelica'dan AEK maçı sonrası flaş sözler! "Normal bir durum değil"

Süper Lig devlerinden Trabzonspor hazırlık maçında Yunan ekibi AEK Atina'ya sahasında 3-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından ise teknik direktör Bjelica dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 22:19 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 22:26
Trabzonspor'da Teknik Direktör Bjelica'dan AEK maçı sonrası flaş sözler! "Normal bir durum değil"

Süper Lig devlerinden Trabzonspor hazırlık maçında sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup olurken karşılaşma sonrası teknik direktör Nenad Bjelica dikkat çeken açıklamara yer verdi.

İŞTE O SÖZLER:

İlk 20 dakikalık bölümde iyi olduğumuzu söyleyebilirim. İlk gol ve sonrasında oyununun kontrolünü kaybettik, son 20 dakika maça çok fazla ortak olamadık. Beraberlik golüne yakındık, daha sonrasında rakibin golü, kaçırdığımız penaltı ile birlikte mümkün olmadı. AEK haklı bir galibiyet aldı. Bizden daha hazır, daha istekliydi ama bizden hazırlık süreci olarak daha öndeler.

Öncelikle çok şanssızız sakatlık konusunda. Aynı bölgeden 3 oyuncuyu kaybettik. Normal bir durum değil ama bununla yüzleşmeliyiz.

Hamsik seviyesinde bir oyuncuyu bulduğunuzda takıma katmak istersiniz. Biz mücadele edecek oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Ancak diğer takımlar gibi transferler yapamayız. Savaşacak bir takım oluşturacağız.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sacha Boey'un yeni adresini duyurdular! Eski Beşiktaşlı yıldızın yanına gidiyor...
Esenyurt'ta dehşet anları! Vahşetin nedeni belli oldu! 2 kişinin öldüğü korkunç olay kameralara yansıdı
Galatasaray'dan transfer çıkarması!
G.Saray'da büyük coşku! Yeni transferlere dev tören
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'dan tatsız prova!
Fırtına'da korkutan sakatlık! İşte o anlar
SICAKLAR GERİ DÖNÜYOR | Eyyam-ı bahur nedir?
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakatlarda son durum ne? Emre Mor ve Djiku... Sakatlarda son durum ne? Emre Mor ve Djiku... 22:19
Bjelica: Normal bir durum değil! Bjelica: Normal bir durum değil! 22:19
Fırtına'da korkutan sakatlık! İşte o anlar Fırtına'da korkutan sakatlık! İşte o anlar 21:58
Trabzonspor'dan tatsız prova! Trabzonspor'dan tatsız prova! 21:56
Fırtına'da korkutan sakatlık! İşte o anlar Fırtına'da korkutan sakatlık! İşte o anlar 21:55
Filenin Efeleri şampiyon! Filenin Efeleri şampiyon! 21:08
Daha Eski
20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'mız Belçika'yı devirdi! 20 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takımı'mız Belçika'yı devirdi! 21:01
G.Saray'ın imza töreninde F.Bahçe'ye gönderme! G.Saray'ın imza töreninde F.Bahçe'ye gönderme! 20:50
F.Bahçe Dominguez için gemileri yaktı! F.Bahçe Dominguez için gemileri yaktı! 19:19
Türkiye - Katar maçı CANLI izle Türkiye - Katar maçı CANLI izle 18:48
Genç Milliler 5. sırada tamamladı! Genç Milliler 5. sırada tamamladı! 18:24
G.Saray'da büyük coşku! Yeni transferlere dev tören G.Saray'da büyük coşku! Yeni transferlere dev tören 18:11