Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! "Hedefimiz..."

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Nenad Bjelica'ya tam destek verdi. TRT Spor'a konuşan Doğan, "Trabzon insanının özel bir karakteri var. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız. Beklemeyi sevmeyiz. Bizim insanımız hep hızlı, başı yukarıda, inatla sonuca gitmeye gayret eden takım görmek ister. Hatta çoğu zaman, 'takım dik oynasın, kaybetse de olur' der. Bunu, taraftarın düşünce yapısı anlaşılsın diye söylüyorum. Hocamız Nenad Bjelica buna uyan bir isim. Bu nedenle bu sene keyif veren bir takım göreceğiz" ifadesini kullandı.

ŞAMPIYONLUK GELENEĞİ

Doğan şöyle devam etti: Ayrıca, camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine ve bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına yürekten inanıyoruz. Yeni yetenekler keşfetmemiz, kendi yıldız oyuncularımızı üretmemiz ihraç etmemiz, örnek bir altyapı kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bjelica, şehrin nabzını, önümüzdeki engelleri ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişiydi. Kupalar kazanacağımıza inanıyoruz. Hocamıza çok güveniyoruz.

PLANLARIMIZ UZUN VADELİ

Futbol, anların doğru yönetilmesi gereken bir organizasyon. Göreve geldiğimiz Nisan 2018'den itibaren önceliğimiz ekonomik anlamda başarı ancak sahada da dengeli bir bütçeye sahip takımla yarışmaktı. İki hedefi de doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Bjelica ile uzun bir yolculuğa çıkmayı ve müzemize onunla birlikte birkaç kupa daha eklemeyi planlıyoruz.

BORCUMUZU KAPATACAĞIZ

Sürdürülebilir bir sportif başarı için sürdürülebilir mali yapı şart. Bu yapıyı sağlıklı bir şekilde kurabilmek için birkaç yol var. Bunlardan ilki ve en önemlisi, emlak konut modeli. Kartal'daki tesislerimizi bu proje kapsamında değerlendirmek üzere düğmeye bastık. Gayrimenkul merkezli örnek modeli çok kısa sürede hayata geçireceğiz ve elde edeceğimiz gelirin tamamını bankalar birliğine olan borcumuza mahsup edeceğiz.

HER ŞARTTA DESTEK İSTİYORUZ

Dünyanın her yerinde, futbolun en önemli itici gücü taraftardır. Trabzonspor taraftarından samimi ricam, ne olursa olsun, takımınızın yanında olun. Önümüzdeki sezon bize bu desteği her maçta koşulsuz şekilde verin ki karşılığını vermek de boynumuzun borcu olsun. Stadyumların dolu olması hem sportif performansı hem ekonomik performansı etkiler. Özellikle Anadolu kulüpleri, bulundukları şehirlerin gücünü arkalarına almak zorunda.

TOPLANTI YAPACAĞIZ

Yönetimin AEK maçının öncesinde bir toplantı gerçekleştireceğini ifade eden Doğan, "Tüm arkadaşlarımız yoğun bir tempoda kulübün daha iyi seviyeye gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Belki aynı tarihte medya ile bir araya gelip, onların merak ettiği sorulara yanıt veririz. Şu anda bununla ilgili bir çalışmamız var" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ DÜZELMELİ

Şüphesiz, kalıcı başarı istiyorsak, kulübün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmeliyiz. En büyük hedefimiz, Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek ve bu renklere gönül veren herkesin takımıyla gurur duymalarını sağlamak. Bununla beraber de gerçekçi olmak zorundayız. Bu hedefe ulaşmak büyük bir disiplin, mali kontrol, yeni ve verimli gelir kaynakları ile akıllı bir kulüp yönetim politikası gerektiriyor.

İDDİALAR ASILSIZ

Kulübün satılacağı iddiaları için Başkan Doğan, "Şu anda Trabzonspor'un bu tür suni gündemlere ayıracak vakti yok. Bu iddialar kesinlikle doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor: biz yönetim olarak yeni sezonu ve kulübün geleceğini düşünüyoruz. Daha iyi seviyeye nasıl getireceğimizin planlarını yapıyoruz. Ne böyle bir durum ne de bize gelen bir teklif var" dedi.

EL ELE VERMELİYİZ

Zor bir süreç. Burayı mutlaka aşacağız. Yoğun mesai harcıyoruz ve kesinlikle başaracağız. Camiamız bize güveniyor. Çok güzel mesajlar alıyorum. Destek veriyorlar, sağolsunlar. Camiamızın bu inancıyla beraber her türlü başarıyı yakalarız. Yeniden güzel hikayeler yazabilmek için tüm taraftarlarımızdan destek istiyorum. Şampiyonlukların yolu birlik ve beraberlikten geçiyor. Ayrılmayalım, birleşelim. Parçalanmayalım, bütünleşelim.

BÜTÇE 25 MİLYON EURO

Başkan Doğan, başkanlık öncesi ve sonrasındaki kulübün borç durumunu değerlendirerek, "Takım bütçemiz devraldığımız dönemde 42 milyon euro'ydu. Şampiyon olduğumuz dönem ortalama bütçe 27.5 milyon euro civarındaydı. Takımın net bütçesi 25 buçuk milyon euro'ya indi. Yapılacak transferler var. Aramızdan gidecek oyuncular var. Hedefimiz 25 milyon euro seviyelerinde; yüzde 10 artısı olabilir" dedi.

BORÇLARIN YARISI KAPANIR

Başkan Doğan, Kartal Projesi'nin Trabzonspor'un borcunun yarıya yarıya düşürebileceğini açıkladı: "Kartal Projesi çokça gündeme geliyor. Seçim öncesine kadar bir adım yoktu. 10 gün önce de bir adım yoktu. Yeniden kiralanması ve satın alma yöntemi ile proje geliştirilmesi gerekiyor. Güzel sonuçlar alacağını düşünüyoruz. Buradan rakam söylemeyeyim ama Trabzonspor'un borçlarının büyük bir bölümünün yarıya yakın bölümünü absorbe edeceğiz."