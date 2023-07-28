Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Ertuğrul Doğan açıkladı

Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Ertuğrul Doğan açıkladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Doğan, adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır ile ilgili son noktayı koydu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 23:40
Uğurcan Çakır Galatasaray'a gidecek mi? Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a konuşan Doğan, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Uğurcan Çakır'ın durumuna açıklık getirdi.

"ÖYLE BİR DÜNYA YOK"

"Trabzonspor kaptanını kimse alamaz" diyen Doğan, "Kendi gitmek istemediği sürece öyle bir dünya yok. Trabzonspor kaptanını kimse isteyemez, talebi dahi olamaz. Uğurcan da herhangi bir takımın formasını giymez Türkiye'de. Öyle bir Trabzonsporlu. Uğurcan'ın şu anki tek konsantrasyonu Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ı Avrupa'ya gönderebileceklerini dile getiren Doğan, "Avrupa'dan yakışacak bir talip olursa verdiğimiz sözden kaynaklı görüşmemiz olabilir." şeklinde konuştu.

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