Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Mislav Orsic ameliyat edildi

TRABZONSPOR HABERLERİ - Mislav Orsic ameliyat edildi

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor’da, antrenman esnasında ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic ameliyat oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 11:32
TRABZONSPOR HABERLERİ - Mislav Orsic ameliyat edildi

Trabzonspor'da ön çapraz bağı yırtılan Hırvat oyuncu Mislav Orsic ameliyat oldu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcu Mislav Orsic'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, Slovenya kampında yaptığı antrenmanda sakatlanan ve ön çapraz bağı yırtılan futbolcu Orsic'in ülkesi Hırvatistan'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe transfere doymuyor! Dominguez olmazsa, dünya devinin yıldızı gelecek...
Cuntacı Ekrem İmamoğlu'ndan ABD ve FETÖ kokan hamleler! Kılıçdaroğlu'na güçsüz, partizan ve korkak lider iması! Kürtlere özerklik, Alevilere statü
Fırtına o isimde mutlu sona ulaştı!
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına o isimde mutlu sona ulaştı!
Fırtına iki yıldız için son kez atakta!
Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet
CUMA HUTBESİ | 28 Temmuz Cuma
AÖL 3. dönem sınav giriş ekranı 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic ülkesinde ameliyat edildi! Orsic ülkesinde ameliyat edildi! 11:21
Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... 11:17
Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... 11:12
UEFA'dan İtalyan devine men! UEFA'dan İtalyan devine men! 10:46
Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! 10:20
Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! 10:16
Daha Eski
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin... UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin... 10:11
Tahkim Kurulu Başkanı Artuç hayatını kaybetti! Tahkim Kurulu Başkanı Artuç hayatını kaybetti! 09:45
O isme övgü! "Yeni transfer gibi olur" O isme övgü! "Yeni transfer gibi olur" 09:39
Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı 09:19
Kartal'dan orta sahaya çifte atak! Kartal'dan orta sahaya çifte atak! 00:51
F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! F.Bahçe Cimbom'un hedefindeki 3 isme talip! 00:49