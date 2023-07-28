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Döneyim mi?

Geçen sezon Brezilya’ya gitmek zorunda kalan stoper Vitor Hugo, Trabzonspor’a mesaj yolladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Döneyim mi?

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon devam ederken annesinin geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ülkesine dönmek isteyen ve kulübün izin vermesiyle 1 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Bahia'ya transfer olan Vitor Hugo, kısa süre sonra annesini kaybetmişti. Bu sürecin ardından ülkesinde de sıkıntılı günler yaşayan 32 yaşındaki stoperin Trabzonspor'a dönmek için haber yolladığı iddia edildi. Trabzon'daki evini hala boşaltmayan Brezilyalı savunma oyuncusunun geri dönme isteği taraftarları heyecanlandırırken, yönetim kurulunun ise bu konuda henüz bir girişim yapmadığı ve yabancı kontenjanında bir boşluk oluşması durumunda düşüneleceği gelen haberler arasında.

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