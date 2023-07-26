Haberler Trabzonspor Sözleşmesi dondurulabilir

Sözleşmesi dondurulabilir

Trabzonspor'a transferiyle taraftarı heyecanlandıran Mislav Orsic, ilk resmi maçına çıkmadan sakatlanarak sezonu kapattı. Camiayı şoke eden sakatlık sonrasında bordo mavili kulüp, Orsic'in sözleşmesini dondurmayı gündemine aldı. Futbolcu dün başarılı bir operasyon geçirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Sözleşmesi dondurulabilir

Trabzonspor'a transferiyle taraftarı heyecanlandıran Mislav Orsic, ilk resmi maçına çıkmadan sakatlanarak sezonu kapattı. Camiayı şoke eden sakatlık sonrasında bordo mavili kulüp, Orsic'in sözleşmesini dondurmayı gündemine aldı. Futbolcu dün başarılı bir operasyon geçirdi.

İLK BÜYÜK SAKATLIĞI

Bordo-mavili takıma henüz 25 gün önce transfer olan Orsic, kariyerinin ilk büyük sakatlığını, resmi maça dahi çıkamadan Trabzonspor'da yaşadı. 30 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu bugüne kadar sakatlık nedeniyle sadece 3 maç kaçırmıştı.

TFF KABUL ETMEMİŞTİ

Fırtına'da son yıllarda çapraz bağ yırtığı, kopması ve yaralanması yaşayan oyunculardan Edgar Ie'nin sözleşmesi, Futbol Federasyonu'nun sözleşme dondurma talebini kabul etmemesi üzerine feshedilmişti. Futbolcu 7 ay sahadan uzak kalmıştı.

3. ŞOK TÜRKMEN

Fernandez ve Orsic'in ardından Slovenya kampından üçüncü sakatlık haberi geldi. Bordo-mavili takımın stoperi Hüseyin Türkmen'de de kas yaralanması tespit edildi. 25 yaşındaki savunmacının yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Anderson Talisca Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devinin teklifi belli oldu…
Fırsatçı ev sahiplerine göz açtırılmayacak: Yüksek kiraya "haksız kazanç" cezası geliyor
G.Saray'dan milli yıldızı ikna çabaları!
F.Bahçe'den Çizme'ye çıkarma!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor teklif yükseltti! Orsic'in yerine geliyor
Chukwuani bombası! Fırtına görüşmelere başladı
2023 YKS tercih yapıp gitmezsem puanım düşer mi?
Deprem son dakika! 256Temmuz deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus… Midtsjö beklerken Oliveira, Mertens beklerken Yunus… 07:19
Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! 00:09
Okan Buruk: Nelsson en kötü maçlarından birini oynadı! Okan Buruk: Nelsson en kötü maçlarından birini oynadı! 00:09
Trabzonspor rahat kazandı! Trabzonspor rahat kazandı! 00:09
G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim F.Bahçe'ye G.Saray'dan flaş karar! Yıldız isim F.Bahçe'ye 00:09
Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 7 ayrılık birden Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 7 ayrılık birden 00:08
Daha Eski
Flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi... Flaş Diego Rossi gelişmesi! Transferi... 00:08
Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... Zaha hakkında bilinmeyen gerçek! Menajerliğini yapan abisi... 00:08
F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar F.Bahçe de istiyordu! Teklif yaptılar 00:08
Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! 00:08
Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... Ezeli rakipler karşı karşıya! Brezilyalı yıldız... 00:08
Kartal'dan savunmaya takviye! Yapılan teklif... Kartal'dan savunmaya takviye! Yapılan teklif... 00:08