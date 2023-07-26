Sözleşmesi dondurulabilir

Trabzonspor'a transferiyle taraftarı heyecanlandıran Mislav Orsic, ilk resmi maçına çıkmadan sakatlanarak sezonu kapattı. Camiayı şoke eden sakatlık sonrasında bordo mavili kulüp, Orsic'in sözleşmesini dondurmayı gündemine aldı. Futbolcu dün başarılı bir operasyon geçirdi.

İLK BÜYÜK SAKATLIĞI

Bordo-mavili takıma henüz 25 gün önce transfer olan Orsic, kariyerinin ilk büyük sakatlığını, resmi maça dahi çıkamadan Trabzonspor'da yaşadı. 30 yaşındaki Hırvat sol kanat oyuncusu bugüne kadar sakatlık nedeniyle sadece 3 maç kaçırmıştı.

TFF KABUL ETMEMİŞTİ

Fırtına'da son yıllarda çapraz bağ yırtığı, kopması ve yaralanması yaşayan oyunculardan Edgar Ie'nin sözleşmesi, Futbol Federasyonu'nun sözleşme dondurma talebini kabul etmemesi üzerine feshedilmişti. Futbolcu 7 ay sahadan uzak kalmıştı.

3. ŞOK TÜRKMEN

Fernandez ve Orsic'in ardından Slovenya kampından üçüncü sakatlık haberi geldi. Bordo-mavili takımın stoperi Hüseyin Türkmen'de de kas yaralanması tespit edildi. 25 yaşındaki savunmacının yaşadığı sakatlık nedeniyle en az 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.