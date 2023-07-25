Haberler Trabzonspor Trezeguet: Rakiplere bakmıyorum

Trezeguet: Rakiplere bakmıyorum

Trezeguet, Slovenya kampında önemli açıklamalar yaptı. Mısırlı sol kanat, rakiplerin yaptığı transferlerle ilgili, "Ben Trabzonspor'a odaklanıyorum, diğerlerine değil. En büyük rakibim kendimdir. Dünden daha iyi olmaya çalışırım" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
Trezeguet: Rakiplere bakmıyorum

Trezeguet, Slovenya kampında önemli açıklamalar yaptı. Mısırlı sol kanat, rakiplerin yaptığı transferlerle ilgili, "Ben Trabzonspor'a odaklanıyorum, diğerlerine değil. En büyük rakibim kendimdir. Dünden daha iyi olmaya çalışırım" dedi.

YÜZDE YÜZÜMÜ VERDİM

Geçen sezon en iyi performansını sergilemeye çalıştığını aktaran Trezeguet, şöyle devam etti: "Her maç Trabzonspor'a en iyisini vermeye çalıştım. Kesin olarak şunu söyleyebilirim ki yüzde yüzümü vermeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü büyük bir takımda oynuyorum."

DİĞER
Çapkınlığın kitabını yazdı! Umut Evirgen sevgilisinden ayrılan Alina Boz'un da gönlünü çeldi! İşte Umut Evirgen ile Alina Boz aşkının ilk karesi...
Memura 7650 TL kira yardımı: Toplu sözleşme hazırlıkları başladı! Hangi talepler masaya yatırılacak?
F.Bahçe'den ilk hamle geldi! İtalyan devinden yanıt bekleniyor
G.Saraylı yıldıza Fransa'dan teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan sürpriz golcü hamlesi!
Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..."
Deprem son dakika! 25 Temmuz deprem mi oldu?
Venüs retrosu aslan burcunda! Hangi burçlar nasıl etkilenecek?
Lise kayıt tarihleri ne zaman 2023-2024?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi Rebic'te son 24 saat! Beşiktaş'a haber gönderdi 00:41
G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı! 00:24
G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı G.Saray'dan bir çalım daha! Anlaşma sağlandı 00:24
Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı Altay Bayındır İngiliz devine! O teklif ortaya çıktı 00:24
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 00:24
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 00:24
Daha Eski
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! 00:24
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 00:24
Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli 00:24
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca 00:24
F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! 00:23
G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti! 00:23