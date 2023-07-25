Trezeguet: Rakiplere bakmıyorum

Trezeguet, Slovenya kampında önemli açıklamalar yaptı. Mısırlı sol kanat, rakiplerin yaptığı transferlerle ilgili, "Ben Trabzonspor'a odaklanıyorum, diğerlerine değil. En büyük rakibim kendimdir. Dünden daha iyi olmaya çalışırım" dedi.

YÜZDE YÜZÜMÜ VERDİM

Geçen sezon en iyi performansını sergilemeye çalıştığını aktaran Trezeguet, şöyle devam etti: "Her maç Trabzonspor'a en iyisini vermeye çalıştım. Kesin olarak şunu söyleyebilirim ki yüzde yüzümü vermeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü büyük bir takımda oynuyorum."