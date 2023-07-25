Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin açıklama

Trabzonspor, Hüseyin Türkmen'in son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Hüseyin Türkmen'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A takımımızın yaptığı antrenman sırasında sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ uyluk üst ön bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.