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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Siopis'e sürpriz talip! Ülkesine mi dönüyor?

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor ile yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Manolis Siopis ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yunan futbolcuya ülkesinin takımlarından AEK'nın talip olduğu ve Siopis'in de transfere sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 09:32
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Siopis'e sürpriz talip! Ülkesine mi dönüyor?

Trabzonspor'da teknik ekibin gözünden düşen Manolis Siopis'in AEK Atina ile temasta olduğu öne sürüldü.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; AEK'nın Siopis'i transfer etmek için şartların oluşmasını beklediği öğrenilirken, 29 yaşındaki orta sahanın da yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Siopis 3 gündür sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmıyordu.

Deneyimli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği sözleşme uzatma teklifini, yetersiz bulduğu için kabul etmemişti. Siopis'e 1 milyon Euro önerildi.

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