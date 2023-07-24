Haberler Trabzonspor Trabzonspor'u yıkan detay! Mislav Orsic...

Trabzonspor'u yıkan detay! Mislav Orsic...

Trabzonspor'un çok şey beklediği Mislav Orsic, geçirdiği ciddi sakatlık sonucu daha sahaya çıkamadan sezonu kapattı. Kariyeri boyunca kolay kolay sakatlanmayan Hırvat kanat oyuncusu, ilk büyük sakatlığını bordo-mavililerde yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:40
Trabzonspor'u yıkan detay! Mislav Orsic...

Trabzonspor'da yeni transfer Mislav Orsic'in sakatlanmasının şoku yaşanıyor.

Bordo-mavililerin önceki günkü antrenmanda Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Orsic'in yapılan kontroller sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. Hırvat oyuncunun 6-8 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Büyük umutlarla alınmasına rağmen, daha sahaya çıkamadan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili kahreden bir gerçek ortaya çıktı.

Orsic'in 14 senelik kariyerinde Trabzonspor'dan önce sadece 4 kez sakatlık yaşadığı ortaya çıktı. Bu sakatlıklardan en uzun olanı ise yalnızca 8 gün sürdü. Orsic, profesyonel kariyerine toplam 16 gün sakatlık yaşadı.

DİĞER
Hande Erçel'den zifiri karanlıkta kas şov! Sevgilisi Hakan Sabancı kayıtsız kalmadı! "Sen başka bir dünyadansın"
21 yıl dile kolay! Üvey Anne’nin Mürvet’i Ayşegül Günay’ın eski eşi bakın kim çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın yıldızıyla evliymiş...
G.Saray'da Zaha sonrası ayrılık vakti!
F.Bahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..."
IDEF 2023 nerede, ne zaman, kimler katılabilir?
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2023 LGS Anadolu İmam Hatip Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı! F.Bahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı! 16:46
Fırtına'yı yıkan Orsic detayı! Fırtına'yı yıkan Orsic detayı! 16:40
G.Saray'a kötü haber! Kerem Demirbay... G.Saray'a kötü haber! Kerem Demirbay... 16:35
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca 15:39
F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! F.Bahçe'den milli futbolcuya kanca! 15:36
Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! 15:20
Daha Eski
Josef'ten Beşiktaş'ın listesindeki isme çağrı! Josef'ten Beşiktaş'ın listesindeki isme çağrı! 15:17
Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları 15:06
Ş. Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler Ş. Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler 15:03
Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..." Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..." 14:04
F.Bahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme F.Bahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme 13:49
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! 13:17