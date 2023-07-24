Trabzonspor'u yıkan detay! Mislav Orsic...

Trabzonspor'da yeni transfer Mislav Orsic'in sakatlanmasının şoku yaşanıyor.

Bordo-mavililerin önceki günkü antrenmanda Hakan Yeşil ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Orsic'in yapılan kontroller sonucunda sağ diz bölgesinde ön çapraz bağ yırtığı ve iç yan bağ yaralanması tespit edildi. Hırvat oyuncunun 6-8 ay süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Büyük umutlarla alınmasına rağmen, daha sahaya çıkamadan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyla ilgili kahreden bir gerçek ortaya çıktı.

Orsic'in 14 senelik kariyerinde Trabzonspor'dan önce sadece 4 kez sakatlık yaşadığı ortaya çıktı. Bu sakatlıklardan en uzun olanı ise yalnızca 8 gün sürdü. Orsic, profesyonel kariyerine toplam 16 gün sakatlık yaşadı.