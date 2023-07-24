Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..."

TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..."

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili takımın gündemini değerlendiren Hırvat teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili de konuştu. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:06 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 14:29
TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o toplantıdan satırbaşları:

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞANSIN İSTEMEZDİK"

Orsic'e sevgilerimi iletiyorum. 5-6 yıldır tanıyorum onu, hiç böyle sakatlanmamıştı. Futbol böyle bir oyun maalesef, Orsic talihsiz bir sakatlık yaşadı. O pozisyonda yer alan Hakan Yeşil de böyle bir şey yaşansın istemezdi. İki oyuncumuza da desteğimizi sürdüreceğiz.

"EN AZ 3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Orsic'in üzücü haberini alır almaz çalışmalara başladık. Onun yerini doldurabilecek biri için arayışımız var. Ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı değişebilir. 1 santrfor, sol kanat, merkez orta sahada box-to-box 8 numara arıyoruz. Bunun değişeceği durum, ayrılacak oyuncuların durumu. Birileri giderse arayışlarımız olabilir.

"SIOPIS TEKLİFİ KABUL ETMEDİ"

Siopis geçen haftalarda belinde bir ağrı hissetti. İğne tedavisine başlandı hemen. Sonrasında 3 günlük bir ara oldu. Dönüşünde de ağrıları oldu. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Ona teklifimizi yaptık yeni sözleşme için. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İlk teklifi sanıyorum kabul edilmedi. Önümüzdeki haftalarda görüşmelerin nasıl devam edeceğine bakacağız. Şimdilik durum bu yönde.

"KAMP DÖNEMİ HARİKA GEÇTİ"

Futbolcularımızın idman tepkileri ve yanıtları çok iyi oldu. Birkaç idmanı saymazsak kimse idman kaçırmadı. Dolayısıyla harika bir kamp geçirdik.

TAKIM DİZİLİŞİ NASIL OLACAK?

4-3-3 oynayacağımızı daha önce de ifade etmiştim. Aslında bunu 4-1-4-1 olarak da nitelendirebilirsiniz.

DİĞER
Çocuklar Duymasın'ın Merve'si Öykü Güven meğer ünlü ismin kızıymış...İlk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi
Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü "Sopalarım bana derse haddini bilmeli" Mustafa Sandal Uzi tartışmasına o da katıldı
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!
Zaha'yı kaptıran F.Bahçe bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan sürpriz golcü hamlesi!
Trabzonspor'a yeni transferden kötü haber!
IDEF 2023 nerede, ne zaman, kimler katılabilir?
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2023 LGS Anadolu İmam Hatip Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nenad Bjelica konuşuyor | CANLI Nenad Bjelica konuşuyor | CANLI 14:04
F.Bahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme F.Bahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme 13:49
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! 13:17
G.Saray'a transferde kötü haber! G.Saray'a transferde kötü haber! 12:44
Real Madrid - Manchester United maçı saat kaçta? Real Madrid - Manchester United maçı saat kaçta? 12:26
G.Saray'dan Orsic için geçmiş olsun mesajı G.Saray'dan Orsic için geçmiş olsun mesajı 12:25
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi belli oldu Beşiktaş'ta ayrılık! Yeni adresi belli oldu 12:06
G.Saray Avrupa'da 303. randevuda G.Saray Avrupa'da 303. randevuda 12:00
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 11:58
Devler Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor! İşte maç programı Devler Ligi'nde 2. eleme turu başlıyor! İşte maç programı 11:56
"Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak" 11:54
Tiran-Beşiktaş rövanş maçının hakemi belli oldu! Tiran-Beşiktaş rövanş maçının hakemi belli oldu! 11:52