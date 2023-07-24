TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması! "Orsic'in yerine..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, takımın kamp yaptığı Slovenya'nın Kranj kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte o toplantıdan satırbaşları:

"BÖYLE BİR ŞEY YAŞANSIN İSTEMEZDİK"

Orsic'e sevgilerimi iletiyorum. 5-6 yıldır tanıyorum onu, hiç böyle sakatlanmamıştı. Futbol böyle bir oyun maalesef, Orsic talihsiz bir sakatlık yaşadı. O pozisyonda yer alan Hakan Yeşil de böyle bir şey yaşansın istemezdi. İki oyuncumuza da desteğimizi sürdüreceğiz.

"EN AZ 3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Orsic'in üzücü haberini alır almaz çalışmalara başladık. Onun yerini doldurabilecek biri için arayışımız var. Ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısı değişebilir. 1 santrfor, sol kanat, merkez orta sahada box-to-box 8 numara arıyoruz. Bunun değişeceği durum, ayrılacak oyuncuların durumu. Birileri giderse arayışlarımız olabilir.

"SIOPIS TEKLİFİ KABUL ETMEDİ"

Siopis geçen haftalarda belinde bir ağrı hissetti. İğne tedavisine başlandı hemen. Sonrasında 3 günlük bir ara oldu. Dönüşünde de ağrıları oldu. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Ona teklifimizi yaptık yeni sözleşme için. Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. İlk teklifi sanıyorum kabul edilmedi. Önümüzdeki haftalarda görüşmelerin nasıl devam edeceğine bakacağız. Şimdilik durum bu yönde.

"KAMP DÖNEMİ HARİKA GEÇTİ"

Futbolcularımızın idman tepkileri ve yanıtları çok iyi oldu. Birkaç idmanı saymazsak kimse idman kaçırmadı. Dolayısıyla harika bir kamp geçirdik.

TAKIM DİZİLİŞİ NASIL OLACAK?

4-3-3 oynayacağımızı daha önce de ifade etmiştim. Aslında bunu 4-1-4-1 olarak da nitelendirebilirsiniz.