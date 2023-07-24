Orsic şoku

Fırtına'da geçen dönemki sakatlık kâbusu bu sezon daha lig başlamadan hortladı. Ferdandez'den sonra başka bir yeni transfer Orsic de sakatlandı. Slovenya'da devam eden hazırlık kampının dün sabah yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu, şanssız bir sakatlık yaşadı. Çift kale maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Orsic acı ile yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı. Trabzonspor, Orsic'in durumunun MR sonrası netleşeceğini açıkladı. Geçen sezon başı Hüseyin Türkmen, Hamsik, Bakasetas, Dorukhan, Visca ve Uğurcan, sezonun ilk haftalarında sakatlanmıştı.