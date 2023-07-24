Kulübüm ne derse o

Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır beIN Sports'a konuştu. Çıkan transfer haberleriyle ilgili 27 yaşındaki eldiven, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip kulübe götürmediğim durumlar da vardı. Kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim. Teklif geldiğinde kulübüm 'hayır' demişti. Ben de olgunlukla karşılaşmıştım. Burası benim yuvam. Çok mutluyum. 4 tane kupa kazandım. Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim. Kalmak istiyorum ama kulübün kabul edeceği teklif olursa iş değişebilir" dedi.

2027'de sona erecek

Trabzonspor altyapısında yetişen Uğurcan Çakır'ın sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Milli file bekçisinin güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Çakır, A Milli Futbol Takımı'nda 22 maçta şans buldu.

Gurur duyuyorum

Uğurcan Çakır: "Kendimle gurur duyurum çünkü bir Trabzonsporlu olarak her zaman kulübümün çıkarlarına göre davrandım. Zaman zaman performans düşebilir ama ben hep yüzde yüzümü vermeye çalıştım."

20 yıl sıkıntı çıkmaz

Erol ve Onuralp kadromuza katıldı. Taha'yla 3-4 senedir beraberiz. Yeteneklerini gördüm, Onuralp'in yetenekleri bariz şekilde açık görünüyor. Erol-Kaan ikisi de yetenekliler. Kaleci konusunda sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor'un 20 yılını götürecek kaleciler şu an kadroda var.

Geçen yıl uyum olmadı

Geçtiğimiz sezonun başına iyi başlayamadık. Kampta o uyumu yakalayamadık. Gidenler ve gelenler oldu, olumsuz etkiledi. Geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Camiayı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Ağır yükleme yaptı

Bjelica ilk geldiğinde kampın sinyallerini yaptığı antrenmanla vermişti. Her gün daha iyi olmak daha iyisini vermek zorundayız. Hocamız ağır yüklemeler yaptı. Keyifli yorucu antrenmanlar geçirdik. Hocalar ve ekibi memnun artık.

Hocamız çok dobra

Hocamız Bjelica gerçekten çok dobra bir insan ve doğruyu yanlışı herkesin yüzüne söyleyebiliyor. Bizden istediği şeyler çok net, bilinçli şeyler istiyor. Enerjisi var, motivasyonu yüksek. Bu takıma yansıyacaktır. Hocayla takım arasındaki enerjiyi yüksek görüyorum arkadaşlık geçen seneye göre çok çok daha iyi.

1 sene kalmak istiyorum

Bjelica'nın gelmesinden sonra birçok şeyi başarabileceğimize inanmaya başladım. Ben de takımıma yardımcı olabileceğime, liderlik yapabileceğime inanıyorum. Bu nedenle 1 yıl daha Trabzon'da kalmayı düşünüyorum