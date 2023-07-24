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Eren'e Nantes talip

Geçen sezon Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro'ya alınan Eren Elmalı'yı Nantes istiyor. L'Equipe gazetesi, Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol bek için 5 milyon euro istediğini yazdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Eren'e Nantes talip

Geçen sezon Kasımpaşa'dan 3.6 milyon euro'ya alınan Eren Elmalı'yı Nantes istiyor. L'Equipe gazetesi, Trabzonspor'un 23 yaşındaki sol bek için 5 milyon euro istediğini yazdı. Ancak bordo-mavililerin talep ettiği rakam daha yüksek. Bunun sebebi ise yerli kuralı ve Trabzonspor'un ilk 11 seviyesinde fazla yerli alternatifinin bulunmaması. Fırtına'nın beklentisi 8 milyon euro.

11'de yeri garanti

TEKNIK direktör Nenad Bjelica'nın önümüzdeki sezon ideal 11'indeki 3 yerli tercihinin; Eren Elmalı, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır olması kesin gözüküyor. Eren'in olası satışı halinde kadroya kaliteli bir yerli transferi yapılması şart.

Siopis ülkesine

GELECEK yıl kontratı bitecek olan yeni mukavele konusunda da Trabzonspor'la ortak noktada buluşamayan Siopis'in ülkesine dönmesi bekleniyor. 29 yaşındaki orta saha için ilk talip AEK oldu. Panathinaikos ve PAOK da sırada. Fırtına'nın Siopis'in bonservisi konusunda beklentisi 1 milyon euro.

4 oyuncu katılmadı

Karadeniz devi, yeni sezona Slovenya'da hazırlanıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonu'na ait sahada gerçekleştirilen dünkü antrenmana belinde ağrı bulunan Siopis, tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez, sağ üst adalesinde ağrı olan Emirhan Zaman ile Hüseyin Türkmen katılmadı.

Sürmen: Doğru değil

DIVAN Başkanı Ali Sürmen, son günlerde yayılan 'Katarlıların Trabzonspor'u Satın Alıyor' iddialarına yönelik açıklama yaptı. Sürmen, Trabzonspor camiasında merak ve endişe oluşturan bu haberlerin doğruluk payının bulunmadığını belirtti.

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