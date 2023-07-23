Haberler Trabzonspor Teklic antenmana çıktı

Teklic antenmana çıktı

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından geniş alanda pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, antrenmanın son bölümünde şut çalıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Teklic antenmana çıktı

Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından geniş alanda pas çalışması yapan bordo-mavili oyuncular, antrenmanın son bölümünde şut çalıştı. Bu arada, transferi dün açıklanan Hırvat futbolcu Tonio Teklic de antrenmanda yer alarak çalışmaların tamamına katıldı.

Kaybeden servis yapar

Bjelica antrenmanın son bölümünde futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla farklı bir iddia ortaya koydu. Sonuçlandırma çalışmasında kaybeden oyuncuların öğle yemeğinde kazananlara servis yapacağını ifade eden Bjelica, attığı şutlarda gol bulamadığı için zaman zaman kendisi de şınav çekti.

Stoper ve kanatlara özel

YAKLAŞIK 1.5 saat süren antrenmanın büyük bölümünde stoper ve kanat oyuncuları yardımcı antrenör Nino Bule eşliğinde çalıştı. Ataklarda ve geri dönüşlerde futbolcuları ne yapmaları konusunda sık sık uyaran Bule, bu çalışmaların maçlarda uygulanması gerektiğini vurguladı.

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