3 günde 3 milyon Euro

Bordo-mavili yönetimin son günlerde yaptığı gelir getirici çalışmalar sonuç vermeye başladı. Yapılan temaslar sonucunda son üç gün içerisinde Papara ile 2 milyon euro (59.7 milyon TL) ve Milvest Akaryakıt ile 1 milyon euro (29.8 milyon TL) ile yapılan iki farklı anlaşma ile toplamda kulübün kasasına 3 milyon euro yani yaklaşık 90 milyon TL'lik bir kaynak girdisi sağlandı. Bu sıcak para yönetim kurulu tarafından kısa vadeli ödemelerde kullanırken, stadyum sponsorluğu başta olmak üzere birçok gelir getirici sponsorluk görüşmesinin sürdüğü de öğrenildi