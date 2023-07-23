Haberler Trabzonspor 3 günde 3 milyon Euro

3 günde 3 milyon Euro

Fırtına son üç günde iki sponsordan kasasına 3 milyon euro (90 milyon TL) koydu. Gelen bu sıcak para kısa vadeli ödemelerde nefes aldırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 06:50
3 günde 3 milyon Euro
Bordo-mavili yönetimin son günlerde yaptığı gelir getirici çalışmalar sonuç vermeye başladı. Yapılan temaslar sonucunda son üç gün içerisinde Papara ile 2 milyon euro (59.7 milyon TL) ve Milvest Akaryakıt ile 1 milyon euro (29.8 milyon TL) ile yapılan iki farklı anlaşma ile toplamda kulübün kasasına 3 milyon euro yani yaklaşık 90 milyon TL'lik bir kaynak girdisi sağlandı. Bu sıcak para yönetim kurulu tarafından kısa vadeli ödemelerde kullanırken, stadyum sponsorluğu başta olmak üzere birçok gelir getirici sponsorluk görüşmesinin sürdüğü de öğrenildi
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