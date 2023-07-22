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TRANSFER HABERİ - Hırvat basınından Trabzonspor'a Petkovic müjdesi!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un uzun süredir peşinden koştuğu Bruno Petkovic ile ilgili Hırvat basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Petkovic’in Hajduk derbisinden sonra ayrılacağı ve gelecek sezon bordo-mavili formayı giyebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Hırvat basınından Trabzonspor'a Petkovic müjdesi!

Süper Lig'de yeniden zirveyi kovalamak isteyen Karadeniz devi transferde hareketli günler geçiriyor. Kourbelis, Fernandez, Orsic, Onuralp, Benkovic, Göktan ve Teklic'i renklerine bağlayan bordo-mavililer forvet için Bruno Petkovic'i bekliyor. Teknik direktör Nenad Bjelica da ısrarla onu istiyor. Dinamo Zagreb 5 milyon euro'dan pazarlıklara başladı, bordo-mavililer 3.5 milyona kadar çıktı. Taraflar, anlaşma yapmak için artık geri sayıma geçti.

TARAFTAR YÖNETIME KIZGIN

Hırvatistan'ın Sportske sitesi ise dün yayınladığı haberle bu işin bittiğini yazdı. Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan Bruno Petkovic'in sözleşme uzatmak için kulübünden 1.2 milyon euro maaş istediği ama reddedildiğinin belirtildiği haberde, 'Hajduk karşısında son derbisine çıktı ve artık ayrılık zamanı geldi' yorumunu yaptı. Hatta Zagreb taraftarının, Petkovic'in gitme kararı nedeniyle yönetime kızgın olduğu da dile getirildi. Fırtına'nın, 28 yaşındaki forvet için geri sayıma geçtiği vurgulandı.

145 GOLE DİREKT ETKİ

Teknik direktör Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.

RAKİPLERİ YIPRATIR

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir isim. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.

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