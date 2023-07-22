Müzikli idman ve horon

Futbolcuların motivasyonun artırılması amacıyla sahaya getirilen ses sistemi ile antrenman sonuna kadar farklı şarkılara yer verildi. Şampiyonluk kutlamalarında yer alan şarkıların yanı sıra yöresel eserlerin çalınmasına futbolcular da eşlik etti. İdmanın bitmesiyle birlikte futbolcular halka oluşturarak bir süre horon oynadı.
Futbolcuların motivasyonun artırılması amacıyla sahaya getirilen ses sistemi ile antrenman sonuna kadar farklı şarkılara yer verildi. Şampiyonluk kutlamalarında yer alan şarkıların yanı sıra yöresel eserlerin çalınmasına futbolcular da eşlik etti. İdmanın bitmesiyle birlikte futbolcular halka oluşturarak bir süre horon oynadı.