Fırtına'da taktik zamanı

Bjelica, kampın ilk etabında kondisyon yüklemesi yapmıştı. İkinci etap kamp çalışmalarında ise taktik bölümlerin ağırlık kazanacağı öğrenildi. Aklındaki oyun planını ve 4-3-3 oyun formasyonunu takıma adapte etmeye çalışacak olan Hırvat hoca, özellikle hızlı hücum ve sonuçlandırma üzerine çalışmalar yapacak.
Bjelica, kampın ilk etabında kondisyon yüklemesi yapmıştı. İkinci etap kamp çalışmalarında ise taktik bölümlerin ağırlık kazanacağı öğrenildi. Aklındaki oyun planını ve 4-3-3 oyun formasyonunu takıma adapte etmeye çalışacak olan Hırvat hoca, özellikle hızlı hücum ve sonuçlandırma üzerine çalışmalar yapacak.