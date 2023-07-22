10 günde 3 maç

Fırtına 10 günde 3 hazırlık maçı oynayacak. 25 Temmuz'da Rabotnicki, 26 Temmuz'da Kranj ile karşılaşacak Karadeniz devi, 30 Temmuz'da Trabzon'da AEK ile kozlarını paylaşacak. Bjelica'nın bu maçlarda yine birçok oyuncuya şans tanıması ve ideal 11'ini şekillendirmesi bekleniyor.
Fırtına 10 günde 3 hazırlık maçı oynayacak. 25 Temmuz'da Rabotnicki, 26 Temmuz'da Kranj ile karşılaşacak Karadeniz devi, 30 Temmuz'da Trabzon'da AEK ile kozlarını paylaşacak. Bjelica'nın bu maçlarda yine birçok oyuncuya şans tanıması ve ideal 11'ini şekillendirmesi bekleniyor.