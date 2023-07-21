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TRANSFER HABERİ - Tonio Teklic resmen Trabzonspor'da!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Tonio Teklic transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer Hırvat oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun maliyeti de belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 18:39 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 18:51
TRANSFER HABERİ - Tonio Teklic resmen Trabzonspor'da!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bordo-mavililer, Mislav Orsic, Filip Benkovic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Göktan Gürpüz'den sonra bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Fırtına, prensipte anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Tonio Teklic'in transferini resmen bitirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tonio Teklic'in Kulübümüze kesin transferi konusunda, NK Varazdin Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; NK Varazdin Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.000.000.-EUR 3(Üç) taksit halinde ödenecektir. Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %10'u ödenecektir." denildi.

3 yıllık anlaşmaya varılan Teklic'e ilk sezon 600.000 euro, ikinci sezon 700.000 euro, üçüncü sezon ise 800.000 euro garanti ücret ödenecek.

Hırvat on numara Tonio Teklic, geçen sezon NK Varazdin'de çıktığı 34 maçta 9 gol, 2 asist kaydetti.

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