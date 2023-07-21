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Düşünmeden geldim

Fırtına'nın yeni transferi Filip Benkovic, kampta açıklamalar yaptı. Hırvat stoper, sözlerine "Harika taraftarı olan büyük bir takımda olduğumun farkındayım. Trabzonspor'da olmak bir ayrıcalık" diyerek başlayıp kulüpte çok iyi karşılandığını belirtti. Benkovic "Buraya gelmemdeki ana sebepler proje ve hedeflerdi. Zaten Trabzonspor gibi bir takım sizi isterse iki kez düşünmezsiniz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig için de "Fiziksel gücün öne çıktığı zor bir lig olduğunun farkındayım. En önemli şey adapte olmak. Bu konuda sıkıntı yaşamam" yorumunu yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Düşünmeden geldim

Fırtına'nın yeni transferi Filip Benkovic, kampta açıklamalar yaptı. Hırvat stoper, sözlerine "Harika taraftarı olan büyük bir takımda olduğumun farkındayım. Trabzonspor'da olmak bir ayrıcalık" diyerek başlayıp kulüpte çok iyi karşılandığını belirtti. Benkovic "Buraya gelmemdeki ana sebepler proje ve hedeflerdi. Zaten Trabzonspor gibi bir takım sizi isterse iki kez düşünmezsiniz" ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig için de "Fiziksel gücün öne çıktığı zor bir lig olduğunun farkındayım. En önemli şey adapte olmak. Bu konuda sıkıntı yaşamam" yorumunu yaptı.

TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU

Benkovic, "Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarını gördüm. İzlediğimde tüylerim diken diken olmuştu. Bu sezon da yarışmacı bir takım olmak istiyoruz. Rakipler için zor bir takım olmak istiyoruz. Her geçen gün daha da iyi bir takım olmayı hedefliyoruz. Bütün sezon boyu bu şekilde mücadele etmeyi arzuluyoruz." dedi.

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