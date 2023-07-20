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Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Süper Lig devlerinde Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 00:00
Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarının ikinci etabını Slovenya'da sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana, belinde ağrı bulunan Siopis ile tedavisi için İspanya'ya giden Fernandez katılmadı. Sağ kasığında ağrı hisseden Umut Bozok ise antrenmanda koşu yaptı.

Antrenman yaklaşık 1 saat sürerken bordo-mavili oyuncular, hücum organizasyonları üzerinde durdu. Son bölümde teknik direktör Bjelica, futbolculara şut çalıştırdı.

Bu arada, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'dan transfer edilen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz de antrenmanda yer aldı.

KALECİ ANTRENÖRÜ SANDRO ZUFİC OLDU

Bordo-mavili takımdan ayrılan kaleci antrenörü Alper Boğuşlu'nun yerine son olarak Dinamo Zagreb'de çalışan Sandro Zufic'in görev alacağı bildirildi.

İlk antrenmanında görev alan Zufic, kaleciler Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu ve Onuralp Çevikkan ile bir çalışma gerçekleştirdi.

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