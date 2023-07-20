Gomez gidiyor

Şampiyonluk sonrası geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica önderliğinde yeni bir yapılanmaya girdi. Kadroda radikal değişikliklere gitmeye hazırlanan ve şu ana kadar 13 futbolcusuyla yollarını ayıran bordo-mavililerde yeni vedalar da gelecek. Futbolu bırakan Marek Hamsik, kiralık sözleşmeleri sona eren Gbamin, Yusuf Yazıcı ve Lazar Markovic ile Flavio, Marc Bartra, Lahtimi, Dorukhan Toköz, Taha Altıkardeş ve Abdulkadir Parmak'a teşekkür eden Trabzonspor'da 5 ayrılık daha gündemde.

BEŞ AYRILIK DAHA KAPIDA

O isimler Maxi Gomez, Enis Bardhi, Manolis Siopis, Djaniny ve Fode Koita. Gomez için Cadiz, Granada, Alaves ve Empoli girişimlerini sürdürüyor. Bardhi'ye ise Torino ve Arap Yarımadası'ndan talipler var. Yunan orta saha Siopis de Çaykur Rizespor, PAOK ve AEK'nın radarında. Gomez için Granada resmi teklif sundu. Ayrıca Djaniny ve Koita da gönderilecek. Başkan Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Takımın maaş bütçesini 25 milyon euro'ya indireceğiz" diyerek operasyonun sinyalini vermişti.

AEK sınavı Trabzon'da

Bordo-mavili takım, 26 Temmuz tarihinde sona erecek Slovenya kampının ardından Trabzon'a dönecek. Fırtına 30 Temmuz'da da Yunanistan'ın AEK takımı ile sahasında özel maç oynayacak

Bordo-mavili takım forvet transferi için Petkovic ve Zapata ile görüşüyor. Maxi Gomez için ise İspanya'dan birçok teklif var. Granada resmi girişimlere başladı.

GOMEZ İSPANYA YOLCUSU

Bordo-mavililerin forveti Maxi Gomez'in ayrılışı için geri sayım sürüyor. Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen ve bu nedenle Gomez'i gönderme ihtimali bulunan bordo- mavililer, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. İsmi birçok İspanyol kulübü anılan 26 yaşındaki Uruguaylı santrfor için ilk girişimi Granada yönetimi yaptı. İspanyol ekibinin önerisinin detayları henüz netleşmezken, görüşmeler sürüyor. Başka birkaç takımdan daha teklif gelme ihtimali de bulunuyor.

7 gol attı, 6 asist yaptı

Valencia'dan 3 milyon euro'ya alınan ve 3+1 yıllık imza atan Gomez'e her sezon 1 milyon 750 bin euro ödeniyor. 'El Toro' lakaplı yıldız, bordo-mavili forma ile 34 maça (2 bin 438 dakika) çıktı, 7 gol atarken 6 da asist yaptı.