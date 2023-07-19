Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Slovenya kampının ikinci etabı başlıyor!

Trabzonspor'un Slovenya kampının ikinci etabı başlıyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un ikinci etap çalışmaları 20 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 10:49
Trabzonspor'un Slovenya kampının ikinci etabı başlıyor!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranj kentinde 13 gün kamp gerçekleştiren Trabzonspor'un ikinci etap kamp çalışmaları, yarın başlayacak.

Slovenya'daki çalışmaların ardından 3 gün izne çıkan bordo-mavili futbolcular, ilk kamp yaptıkları yerde toplanacak.

Karadeniz ekibi, ikinci etap kampı kapsamında yarın TSİ 11.00'de ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Trabzonspor, 26 Temmuz'a kadar yapacağı çalışmalarla yurt dışı kampını tamamlayacak.

Trabzonspor, Slovenya kampının ardından Trabzon'a dönecek ve 30 Temmuz'da da Yunanistan'ın AEK takımı ile sahasında özel maç oynayacak.

İlk etapta 3 hazırlık maçı oynayan bordo-mavililer, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile olmak üzere 2 karşılaşma daha yapacak.

Kaynak: AA

DİĞER
Aşk bacayı sardı! Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan yakayı ele verdi!
4 yıllık aşkta mutlu son! Ahmet Kural avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...
Aslan'a müjde! Görüşmeden çekildiler
G.Saray'da 4 transfer bombası birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maxi Gomez çılgınlığı! 5 takım...
Flavio ve Bartra ayrıldı
MEB il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Meteoroloji uzmanlarından İstanbul uyarısı: 40 dereceyi aşacak
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da ikinci etap kamp çalışmaları başlıyor! Fırtına'da ikinci etap kamp çalışmaları başlıyor! 10:49
Aslan'a müjde! Görüşmeden çekildiler Aslan'a müjde! Görüşmeden çekildiler 10:32
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! 10:13
Sanchez'den G.Saray'ı yıkan haber! Sanchez'den G.Saray'ı yıkan haber! 09:51
Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif... Ghezzal'ın talibi çıktı! Teklif... 09:47
Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta? Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta? 09:28
Daha Eski
Maxi Gomez çılgınlığı! 5 takım... Maxi Gomez çılgınlığı! 5 takım... 09:26
Manchester United - Lyon maçı saat kaçta? Manchester United - Lyon maçı saat kaçta? 09:12
Timur'dan Icardi'yi ağlatan sözler! Timur'dan Icardi'yi ağlatan sözler! 09:06
Kanarya'dan G.Saray'ın gözdesine kanca! Kanarya'dan G.Saray'ın gözdesine kanca! 09:06
Flavio ve Bartra ayrıldı Flavio ve Bartra ayrıldı 07:26
Süper Lig fikstür çekimi yapıldı! Süper Lig fikstür çekimi yapıldı! 01:19