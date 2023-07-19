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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İspanya'da Maxi Gomez çılgınlığı! 5 takım...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez'in talipleri artıyor. Tam 5 La Liga ekibinin Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 09:26
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - İspanya'da Maxi Gomez çılgınlığı! 5 takım...

Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez için talipler sıraya dizildi...

EN CİDDİ TALİP CADIZ

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; Elinde eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'nun da içinde bulunduğu 5 adet forveti bulunan Cadiz, Uruguaylı golcünün en ciddi taliplerinden biri.

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Gomez için Cadiz'le yarışa giren diğer La Liga ekipleri, Deportivo Alaves, Granada ve Osasuna oldu. Serie A'dan ise Empoli, oyuncunun durumu yakından takip ediyor.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

26 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 37 maça çıktı 7 gol, 6 asistlik skor üretti. Gomez'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

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