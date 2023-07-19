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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan 12 milyon euro'luk operasyon!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Fırtına'da takıma katılacak oyuncuların yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük merak konusuyken yönetimden flaş karar geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan 12 milyon euro'luk operasyon!

Yönetim, Bjelica'nın raporu doğrultusunda istediği oyuncularla görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da kadroda düşünülmeyen isimlerden kurtulmaya çalışıyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın 'Maaş bütçesini düşürmek zorundayız' demesinin ardından yüksek ücret alan isimlerin durumları masaya yatırıldı. Bartra ile başlayan ve Lahtimi ile devam eden süreçte bordo-mavililerin Denswil (2 milyon 150 bin euro), Djaniny (1 milyon 600 bin), Bardhi (1 milyon 300 bin), Koita'ya (1 milyon 200 bin euro + 333 bin euro imza parası) da elveda demesi bekleniyor. Fırtına bu dört futbolcuyla da yollarını ayırmayı başarırsa toplamda 12 milyon 450 bin euro'luk bir maaş ve imza parası yükünden kurtulmuş olacak.

KOİTA PROBLEMİ

Yılda 1 milyon 500 bin euro alan Koita, ayrılmak için senelik ücretinin tamamını istiyor. 32 yaşındaki Gineli forvet ile bu hafta içi görüşeceği ve yolların ayrılacağı belirtildi.

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