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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Tonio Teklic sürprizi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Son olarak Hırvat futbolcu Tonio Teklic bordo mavilileri sosyal medya üzerinden takip etmeye başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Tonio Teklic sürprizi!
Bordo-mavililerin gündemine giren oyunculardan biri de Hırvat 10 numara Tonio Teklic oldu. Bonservisi Varazdin'de bulunan 23 yaşındaki yıldızın İnstagram'dan Trabzonspor'u takibe alması transfer iddialarını arttırdı. 10 numaranın yanı sıra orta sahanın sol ve sağında da forma giyebilen yetenekli ismin Nenad Bjelica'nın gelecek vadeden futbolcular listesinde yer aldığı öğrenildi. 1.82 boyundaki solak oyuncu, son dönemde yükselen bir performansa sahip. Geçen sezon 34 maçta forma giyip 9 gol, 2 asist yapan maestronun yabancı kontenjanının boşaltılması ve şartların oluşması halinde bordo-mavili renklere bağlanacağı belirtildi
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