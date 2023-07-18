Benkovic için özel program

Teknik direktör Bjelica'nın talebiyle transfer edilen Filip Benkovic, Slovenya kampında kısa sürede performansıyla dikkat çekmişti. Hava topu hakimiyeti ve ayaklarını kullanma becerisiyle dikkat çeken 1.94 boyundaki stoperin daha da iyi bir konuma gelmesini isteyen Bjelica, özel bir program uygulayacak. Kariyerinde ciddi rakamlara transfer yapan ama sakatlıklar sonrası form tutmakta zorlanan 26 yaşındaki savunmacı da Trabzonspor'da yeniden yükselişe geçmeyi planlıyor.

Fernandez'in şanssızlığı

İlk etap çalışmalarını 35 oyuncuyla gerçekleştiren Fırtına'da, yeni transferlerden Joaquin Fernandez, ciddi sakatlık yaşayan tek oyuncu oldu. Hajduk Split ile oynanan karşılaşmada golü önlemek isterken direğe çarpan ve kaval kemiğinden sakatlık yaşayan 27 yaşındaki stoper, tedavisi için ülkesi İspanya'ya gitti.