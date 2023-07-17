Haberler Trabzonspor Umut Bozok: Rekabete hazırım

Umut Bozok: Rekabete hazırım

Fırtına'nın golcüsü Umut Bozok, hücum hattında rekabete hazır olduğunu söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Umut Bozok: Rekabete hazırım
Medyada bordo-mavili ekibe yazılan forvetleri gördüğünü belirten Umut, "Benim için sıkıntı yok, bu normal. Ne kadar iyi forvet gelirse benim için o kadar iyi olur. Çünkü ben de seviyemi artırmak istiyorum. Kaliteli oyuncular gelince daha fazla çalışarak kendimi göstermek isterim" dedi. Süper Lig'in kalitesinin günden güne arttığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sezon çok zor olacak. Herkes biliyor. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşalllah ilk 3'e oynayacağız. Buna inanıyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız var. Hoca çok iyi, camia inanılmaz, yönetim de yardımcı oluyor."
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