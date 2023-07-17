Haberler Trabzonspor Uğurcan Çakır'dan A takıma yükselen genç oyunculara maddi destek

Uğurcan Çakır'dan A takıma yükselen genç oyunculara maddi destek

Trabzonspor'un ve milli takımın file bekçisi Uğurcan Çakır, A takıma yükselen genç oyuncular için maddi destek sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:54 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:05
Uğurcan Çakır'dan A takıma yükselen genç oyunculara maddi destek

Trabzonspor'un 27 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, altyapıdan A takıma yükselen genç oyuncular için maddi destek sağladı.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da 3 günlük verilen arada takım kaptanı Uğurcan Çakır, A takıma çıkan genç isimlere destek verdi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takıma verdiği arada yoğun tempodan çıkan genç oyuncuların dinlenebilmeleri ve tatillerini rahat geçirmeleri için yardımda bulunan Çakır, oyuncularla sürekli ilgilenirken, malzeme ihtiyaçlarını da karşılıyor.

DİĞER
Melissa Vargas nereli, Türk mü? Filenin Sultanları Milletler Ligi şampiyonu oldu! Milli voleybolcu Melissa Vargas kimdir, nereli ve kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden Özkan Uğur'un vefatından sonra bu kez "Tatile gidiyorum" dedi ortalık karıştı! "Haddinizi bilin..."
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi!
Zaniolo için flaş iddia: Gönlündeki takım...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Süper Lig devine Portekizli sağ bek!
Aşure günü ne zaman 2023?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Avusturya'daki son sınavına çıkıyor! G.Saray Avusturya'daki son sınavına çıkıyor! 15:11
Roma El Shaarawy ile sözleşme uzattı! Roma El Shaarawy ile sözleşme uzattı! 15:07
F.Bahçe Sedat Karabük ile anlaşma sağladı! F.Bahçe Sedat Karabük ile anlaşma sağladı! 14:58
Uğurcan Çakır'dan gençlere destek! Uğurcan Çakır'dan gençlere destek! 14:54
Gençlik ve Spor Bakanı Bak spor yatırımlarını inceledi Gençlik ve Spor Bakanı Bak spor yatırımlarını inceledi 14:46
İlkay Gündoğan Barcelona ile imzaladı! İlkay Gündoğan Barcelona ile imzaladı! 14:42
Daha Eski
G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... G.Saray'da sürpriz Berkan gelişmesi! Transferi... 14:26
Salih Uçan bombası! Yeni takımı... Salih Uçan bombası! Yeni takımı... 14:23
F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! F.Bahçe'den Dorukhan Toköz sürprizi! 13:17
Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! Djokovic'ten Alcaraz'a övgü! 12:30
Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! Göztepe'de 2 ayrılık gerçekleşiyor! 12:27
Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! Napoli'nin yıldızı için dev kapışma! 12:12