Maç günü antrenman

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, MOL Fehervar ile dün oynanan maçtan önce öğrencilerine idman yaptırdı. Hırvat hoca takımı ikiye bölerek duran top ve savunma çalıştırdı. Bjelica antrenmanda savunmada yapılan basit hatalar üzerine sık sık uyarılarda bulundu. Bu bölgede gereksiz riske girilmemesi gerektiğini belirtti. Bjelica "Savunmadaki fazla özgüven sonrası yapılan hata bizi zora soruyor. Hücuma en doğru şekilde çıkmalıyız ancak bunun için aşırı risk almamalıyız" ifadelerini kullandı.