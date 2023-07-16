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Göktan geliyor

geliyor Karadeniz ekibinin yeni transferi Göktan Gürpüz sağlık kontrollerinden sonra bugün Slovenya Kampı’na dahil olacak. Referansları sağlam.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Göktan geliyor

Bordo-mavili takımın Borussia Dortmund'un ikinci takımından transfer ettiği Göktan Gürpüz bugün kampa geliyor. İstanbul'da sağlık kontrollerine girecek olan 20 yaşındaki oyuncu ardından Slovenya'nın yolunu tutacak. Kranj'da takım arkadaşlarına katılacak. Scout ekibinin önerisiyle transfer edilen Göktan Gürpüz'ün alınma aşamasında Ümit Milli takımın antrenörlerinden de referanslar alındığı ifade edildi.

Maxi ve Denswil kalıcı

Fırtına'da yüksek maaş alan Maxi Gomez ve Stefano Denswil'in kulüpten ayrılması bekleniyordu. Ancak kulübe gelen resmi bir teklif yok. İki oyuncu Slovenya'da çok iyi kamp geçirdiler. Eğer Trabzonspor'u memnun edecek öneriler gelmezse Nenad Bjelica iki futbolcudan da faydalanabileceğini yönetime iletti.

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