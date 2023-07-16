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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Duvan Zapata ısrarı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin son olarak Duvan Zapata transferinde oldukça ısrarlı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Duvan Zapata ısrarı!

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Bordo-mavililer hücum hattını genişletmek için yoğun şekilde çalışıyor. Trabzonspor'un ilk günden beri forvet için ana isteği Bruno Petkovic. Trabzonspor ve Dinamo Zagreb, Kranj'da aynı otelde kamp yapıyor. Bu da Hırvat forvet için görüşmelerin her an sürdüğü anlamına geliyor. Trabzonspor bu transferde Dinamo'nun Avrupa Kupası ön eleme maçlarını beklerken farklı isimlerle de görüşmeyi sürdürüyor. Bunlardan biri de Duvan Zapata. Atalanta ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kolombiyalı yıldıza Fırtına ilk teklifini sunmuştu.

RAKAMLAR GÜNCELLENECEK

Karadeniz ekibinin Atalanta ve Duvan Zapata'ya yaptığı öneriler kabul görmemişti. Bordo- mavililer mali şartları zorlamadan hem İtalyan ekibine hem de 32 yaşındaki forvete tekliflerini güncelleyecek. Ardından da beklemeye koyulacak. Bu transferde Fırtına'yı en çok zorlayan kariyerini İtalya'da inşa eden Zapata'ya Serie A ekiplerinden Monza'nın kanca atması. İtalya'da kalmak isterse Monza'nın önerisini kabul edecek. Ancak teklifleri Trabzonspor'un önerisinden düşük. Bu arada Suudi Arabistan'dan da yüksek rakamlar Zapata'ya öneriliyor.

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