Trabzonspor-MOL Fehervar maçının ardından Nenad Bjelica'dan flaş sözler! "Diğer takımların yaptığı transferler..."

Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, oyundan memnun olduğunu söyledi.

Bjelica, maçın ardından yaptığı açıklamada, genel olarak oyuncuların gösterdiği çalışma ritminden, özveriden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Bütün çalışmalarının, oyunculardan istediklerinin bu yönde olduğunu belirten Hırvat teknik adam, şöyle devam etti:

"Yoğun çalışma dönemini geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten oyuncular büyük özveri ile çalışıyorlar ve bütün oyuncularımız kendilerini en iyi şekilde idmanlara vermeye çalışıyor. Dolayısıyla bugünkü maça da o açıdan bakabiliriz. Çünkü hazırlık döneminde oynadığımız bir maç ve bu maçtan çıkaracağımız dersler de tabii ki olacak. Maçın özeline baktığımızda iyi yaptığımız işler vardır, daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardır ve pozitif, iyi yönde çıkarabileceğimiz çok şey var aslında. Ama oyunculara genel olarak baktığınızda bu maç ve bütün idman temposu özelinde herkesin bize gösterdiklerinden, bize vermeye çalıştıklarından çok mutluyum."

Bjelica, antrenmanlara her zaman neşeyi de katmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Oyuncularımız bunu çok da iyi yapıyorlar. Biz de bütün idmanlarda daha önce de söylemiştim fizik olarak çalışmamız gerektiğini, fizik olarak iyi çalışacağımızı. Oyuncularımız da bütün idmanlarda bunu bize vermeye çalışıyorlar. Aslında şunu şöyle ifade edebilirim, benim takımlarım özellikle henüz ilk maçlarda çok iyi bir görüntü verirlerse bu aslında belki idmanlarda eksik kaldığımızı da gösterebilir." şeklinde konuştu.

Bunun da şu an çok normal bir durum olduğuna değinen Bjelica, "Çünkü oyuncular yoğun bir idman temposundan geçiyorlar, yoğun ve yüksek bir ritimden geçiyorlar. Dolayısıyla ayaklarının yorgun olması, vücutlarının biraz yorgun olması normal beklenilebilir bir durum. Aslında belki de istediğimiz bir durum. Dolayısıyla bunun üzerine çok çalışacağız. Takımımız tabii ki çok daha iyi yolda olacak. Bugünkü maç özelinde baktığımızda eğer hatalarımız varsa bunun üzerine neleri daha iyi yapabilirimizin üzerine çalışacağız." ifadesini kullandı.

"DİĞER TAKIMLARIN YAPTIĞI TRANSFERLERLE BİZ İLGİLENMİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan ile sürekli görüşme halinde olduklarını söyleyen Bjelica, şunları söyledi:

"Hem başkanımız hem de asbaşkanımızla bütün günlerde sürekli görüşme halindeyiz. Kimleri aramıza katabiliriz, kimler bize dahil olabilir konuşmalarını sürekli yapıyoruz. Ama diğer takımların yaptığı transferlerle biz ilgilenmiyoruz tabii ki. O takımlar ekonomik olarak bizden daha fazla imkana sahip olan takımlar belki. Biz de bize faydası olabilecek, bize ileride de faydası olabilecek oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün çalışmalar bunun üzerine."

Bjelica, takımdan ayrılacak ve yeni katılacak oyunculara ilişkin bir soruya da şu cevabı verdi:

"Yeni bir gelişme olduğunda zaten kulübümüz bunu size haber verecek, mutlaka bilgilendirme yayınlayacaktır. Bir gelişme olduğunda bunu hemen haber vereceğiz. Biz de yarınki maçtan sonra birkaç gün ara vereceğiz ve 19 Temmuz'da hepsi geri gelecek, hepsi tekrar kampa dönecekler. Biz de bunun üzerine çalışacağız."