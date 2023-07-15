Trabzonspor Fehervar maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor gelecek sezon için hazırlıklarına son hız devam ediyor.
Bordo mavililer son olarak hazırlık müsabakasında Macar ekibi Fehervar ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Benkovic, Hüseyin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Orsic, Gomez
Fehervar: Kovacs, Spandler, Larsen, Zeke, Csongvai, Pinto, Christensen, Kastrati, Houri, Schön, Kodro
ASpor CANLI YAYIN
TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fehervar maçı TSİ 18.30'da başladı. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN GOLÜ