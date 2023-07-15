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Trabzonspor Fehervar maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor hazırlık maçında Macar ekibi Fehervar ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer taraftarlarını memnun edecek bir skor almak için sahada. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 18:55
Trabzonspor Fehervar maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor gelecek sezon için hazırlıklarına son hız devam ediyor.

Bordo mavililer son olarak hazırlık müsabakasında Macar ekibi Fehervar ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Benkovic, Hüseyin, Eren, Doğucan, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Orsic, Gomez

Fehervar: Kovacs, Spandler, Larsen, Zeke, Csongvai, Pinto, Christensen, Kastrati, Houri, Schön, Kodro

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TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fehervar maçı TSİ 18.30'da başladı. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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