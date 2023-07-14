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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Duvan Zapata ısrarı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda Fırtına'nın gündeminde yer alan Kolombiyalı yıldız futbolcu Duvan Zapata ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Duvan Zapata ısrarı!

Karadeniz devi yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalar sürerken, gündemlerden biri de golcü takviyesi... Forvete tartışmasız bir transfer yapmak isteyen Fırtına, İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Duvan Zapata için girişimlerde bulundu. Oyuncunun kulübü Atalanta ve oyuncuyla temasa geçen Trabzonspor'un girişimi İtalyan basınına da yansıdı. Teknik direktör Bjelica'nın, "Şartlar zorlanabilir" raporu verdiği yıldız için girişimler sürüyor.

BONSERVISI EL YAKIYOR

Kulübüyle sözleşmesi devam eden oyuncuya istenen bonservis bedeli şu an el yaksa da Fırtına, şartları kulübün ekonomisine uygun hale getirebilmek adına formül arayışı içerisinde. Listenin ilk sırasında olan Petkovic'te yüksek beklentiler nedeniyle beklemeye geçen Fırtına, Zapata için İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdürecek. Birkaç gün içerisinde yeni bir teklif ile Çizme ekibinin kapısının çalınması bekleniyor. Yönetim gece gündüz çalışıyor.

OYUNCU İKNA OLURSA...

Kolombiya Milli Takımı ile de 34 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sözleşmesinin son yılına giriyor olması nedeniyle oyuncuyu ikna ederek, kulübün beklentisini düşürmek isteyen Karadeniz devinde bu transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanabilir.

FENER DE İLGİLENİYOR

Kolombiyalı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ve ilgilenen kulüplerden ikisinin de Trabzonspor ile Fenerbahçe olduğu İtalyan siteleri tarafından haberleştirildi. Bordo-mavililerin bu transferi en uygun maliyetle bitirebilmek için çok yoğun bir şekilde pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında. Serie A'da 282 maçta 108 gol atan Zapata'nın 3 yıllık sözleşme istediği belirtiliyor.

27 MAÇTA 2 GOL, 5 ASİST

Atalanta ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam eden Zapata, geçen sezon 27 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti. Başarılı oyuncu kariyerinde Udinese, Napoli, Sampdoria, Estudiantes ve A.Cali gibi takımların da formalarını giydi.

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