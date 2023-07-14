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Trabzonspor - Fehervar maçı ne zaman? Trabzonspor - Mol Vidi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Fehervar ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fehervar maçı ne zaman? Trabzonspor - Mol Vidi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 16:00
Trabzonspor - Fehervar maçı ne zaman? Trabzonspor - Mol Vidi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Fehervar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor, Fehervar ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fehervar maçı ne zaman? Trabzonspor - Mol Vidi maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FEHERVAR MAÇI NE ZAMAN? TRABZONSPOR - MOL VİDİ MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fehervar maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı belli olunca haberimizde yer alacak.

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