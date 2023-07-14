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İz bırakacağım

Kourbelis, bordo mavili takımın tarihine adını yazdırmak istediğini söyleyip, “Takımın hedefine ulaşmasını sağlamak görevim” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 06:50
İz bırakacağım

Bordo mavili takımda Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor'da iz bırakmak istediğini kaydeden tecrübeli futbolcu "Burada isim yapmış Yunan oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de buraya geliş amaçlarımdan bir tanesi bu. Burada iyi hatırlanabilmek, ileride hakkımda iyi şeyler söylenmesini istiyorum" ifadesini kullandı.

ELİMDEN NE GELİRSE

Takımda forma rekabeti, forma savaşı var" diyen Kourbelis "Benim de üzerime düşen, her seferinde elimden gelenin en iyisini vererek takımın hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak" şeklinde konuştu. Usta krampon ayrıca "Hocamız benden 8 numara, 6 numara ya da stoper pozisyonunda yararlanmak isterse ben de sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım" dedi.

HEMEN KABUL ETTİM

Yunan futbolcu Kourbelis, transfer sürecinde Bjelica ile görüşmediğini kaydederek, "Hocamızla çok görüşme fırsatım olmadı. Yönetim ile konuştuk. Aslında ben de teklif geldikten sonra çok düşünmedim hemen kabul ettim, Süreç gayet hızlı gelişti diyebilirim" ifadesini kullandı.

TARAFTARA MESAJ

Kourbelis taraftara da mesaj gönderdi: Taraftarlarımızın takıma ne kadar tutkuyla bağlandığı, ne kadar tutkulu taraftarlar olduğuyla ilgili geniş bilgim var. Taraftarlarımız bu sene şundan emin olacaklar, ben sahaya çıktığım her anda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım.

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