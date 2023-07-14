5 oyuncu ile yollar ayrılabilir

Yönetim, mali darboğazı aşmak için kadrodaki 5 yüksek maliyetli oyuncuyla yolları ayıracak. Bu isimler arasında Denswil, Djaniny, Bardhi, Koita ve Lathimi bulunuyor. Trabzonspor bu beş futbolcuyla yollarını başarılı şekilde ayırırsa, toplam 12 milyon 450 bin euro'luk bir maaş yükünden kurtulacak.
Yönetim, mali darboğazı aşmak için kadrodaki 5 yüksek maliyetli oyuncuyla yolları ayıracak. Bu isimler arasında Denswil, Djaniny, Bardhi, Koita ve Lathimi bulunuyor. Trabzonspor bu beş futbolcuyla yollarını başarılı şekilde ayırırsa, toplam 12 milyon 450 bin euro'luk bir maaş yükünden kurtulacak.