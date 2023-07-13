Zafere odaklanın

Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica ipleri sıkı tutuyor. Hırvat çalıştırıcı antrenmanlarda çok aktif bir görüntü sergiliyor. Mislav Orsic önceki gün röportajında "Hırvat hocalar oyuncularının sistem dışına çıkmasına izin vermez. Herkesin takımın parçası olarak hareket etmelerini ister" ifadelerini kullanmıştı. Bjelica da tam buna uygun olarak davranıyor. İdmanda bir hata olduğu anda düdük çalarak pozisyonu başa alıyor. Tek tek uyarılarda bulunarak mükemmeli yakalamaya çalışıyor. Öğrencilerini "Küçük bir dalgınlığın sonucu hüsran olur. Konsantrasyon bizim için çok önemli. Tam konsantre olun. Hep zaferlere odaklanın" diye tembihliyor.
Karadenizekibinde teknik direktör Nenad Bjelica ipleri sıkı tutuyor. Hırvat çalıştırıcı antrenmanlarda çok aktif bir görüntü sergiliyor. Mislav Orsic önceki gün röportajında "Hırvat hocalar oyuncularının sistem dışına çıkmasına izin vermez. Herkesin takımın parçası olarak hareket etmelerini ister" ifadelerini kullanmıştı. Bjelica da tam buna uygun olarak davranıyor. İdmanda bir hata olduğu anda düdük çalarak pozisyonu başa alıyor. Tek tek uyarılarda bulunarak mükemmeli yakalamaya çalışıyor. Öğrencilerini "Küçük bir dalgınlığın sonucu hüsran olur. Konsantrasyon bizim için çok önemli. Tam konsantre olun. Hep zaferlere odaklanın" diye tembihliyor.