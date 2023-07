Trabzonsporlu Kourbelis ve Bakasetas açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Yunan orta saha Dimitris Kourbelis ile yıldız futbolcu Anastasios Bakasetas basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

ASpor CANLI YAYIN

KOURBELIS'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Öncelikle karşılama için teşekkür ederim. Trabzonspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Her sene hedeflerine koşan, her sene hedefleri olan büyük bir takımda olduğumun farkındayım. Bakasetas ve Siopis'i yakından tanıyorum. Bana takımla ilgili her şeyi söylediler. Takımın büyüklüğünden bahsettiler. Benim de üzerime düşen her seferinde elimden gelenin en iyisini yaparak takımın hedeflerine gerçekleştirmesine yardımcı olabilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum.

"KARİYERİME STOPER OLARAK BAŞLADIM"

Ben kariyerime stoper olarak başladım. Daha sonra 6 numara olarak devam ettim. 8 numara oynadım geçen yıl. Burada kararı verecek olan kişi hocamız. Ben de sahaya çıkıp elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Bu konudaki karar tabii ki her zaman hocamızın olacak. Çok fazla maçı izleme fırsatı buldum. En iyi arkadaşlarım Bakasetas ve Siopis burada oynuyor çünkü. Taraftarımızın ne kadar tutkulu olduğuyla ilgili geniş bir bilgim var. Taraftarımız şundan emin olacak; sahaya çıktığım her anda elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım.