Kamp günlüğü

İdmanda Nenad Bjelica, oyuncularına "Herkes sırt üstü yatıp gözlerini kapatarak dinlensin" dedi. Oyuncular bunu yaparken de teknik ekip sessizce uzaklaştı. Bu durumu öncelikle Edin Visca fark etti. Eğlenceli anlar yaşandı.

ŞINAV CEZASI

Nenad Bjelica, çift kale maçta hata yapan oyunculara şınav cezası verdi. Hırvat hoca, antrenmanlarda hızlı hücum, bitiricilik ve fırsatların değerlendirmesi konusunda hassas davranıyor.

KANAT ORTALARI

Trabzonspor'un bu sezon hücum aksiyonlarında kanat akınları farklı bir öneme sahip. Nenad Bjelica rakip savunmayı kenarda 1 kişi eksik yakalayıp buradan kenar ortalarıyla gol arıyor.

İKİ SAKAT VAR

Fırtına'da dünkü çalışmaya iki futbolcu sakatlıkları dolayısıyla katılmadı. Sol dizinde ağrıları devam eden Dorukhan Toköz ile sol arka adalesinde ağrısı bulunan Stefano Denswil antrenmanda yoktu.

GOMEZ FARKLI

Uruguaylı forvet, idman performansıyla göz dolduruyor. Takımdan ayrılması konuşulan 26 yaşındaki golcü kampın en iyilerinden. Nenad Bjelica'nın da gözüne giren Gomez'in kalma ihtimali yükseldi.