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Trabzonspor'un çalışmaları Slovenya'da sürüyor!

Yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 13:12
Trabzonspor'un çalışmaları Slovenya'da sürüyor!

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada gerçekleştirilen antrenmana sol dizinde ağrısı olan Dorukhan Toköz ile sol arka adalesinden sakatlığı bulunan Denswil, katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda hücum organizasyonlarının ardından çift kale maç yaptı.

ŞINAV CEZASI

Teknik direktör Bjelica, hücum organizasyonları çalışmasında istediklerini yerine getiremeyen oyunculara şınav cezası verdi.

Bjelica, cezanın ardından "Yaptığınız küçük hatalar, konsantrasyon bozukluğuna sebep oldu. Konsantre olun, odaklanın. Birbirinizle iyi iletişim kurun." dedi.

İdman sonunda güldüren anlar

Antrenman sonunda teknik direktör Bjelica ve yardımcıları, futbolculara şaka yaptı.

Yorucu antrenman sonrasında teknik direktör Bjelica, oyunculara "herkes gözlerini kapayarak sırt üstü yatıp dinlensin" dedi. Oyuncular saha içerisinde yere yattıktan sonra teknik ekip sessizce sahadan uzaklaştı. Futbolcular bir süre öyle kaldıktan sonra ilk olarak durumu fark eden Visca, ayağa kalktı. Diğer oyuncular da Visca'ya ayak uydurarak idmanı tamamladı.

Daha sonra teknik ekip ve oyuncular, gülerek sahadan ayrıldı.

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