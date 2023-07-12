Rekabette varız

Bordo-mavililerin süper transferi Mislav Orsic, kampta açıklamalarda bulundu. Deneyimli kanat oyuncusu "Trabzonspor'a gelmeden büyük kulüpler hakkında bilgim vardı. İstanbul'daki kulüpler ve kulübümüz hakkında bilgim vardı. Rekabetçi bir lig olacağına inanıyorum. Umarım iyi bir takım yaratarak bu rekabette yerimizi alırız ve iyi bir sezon geçiririz. Rekabette sonuna kadar var olacağız. Hedefimiz onları geçerek camiamızın yüzünü güldürmek olacak" dedi.

Orsic şunları söyledi: "İdealleri olan, her sene kupa kazanma hedefiyle sezona başlayan bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Trabzonspor'un kupalar kazanması bizim için çok iyi bir motivasyon. Umarım iyi şekilde hazırlanarak hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz kupaları kazanırız. Teknik heyet ve takımda Hırvat oyuncuların olması, aynı dili konuştuğumuz için işimizi kolaylaştırıyor.

NELER DEDİ?

Arda Güler, Modric'ten çok şey öğrenecektir. Umarım onun gibi bir kariyeri olur.

Southampton'da bana yeterli şans verilmedi. İşler orada yolunda gitmedi.

Taraftarla bütünleşip iyi mücadele etmeliyiz. Umarım harika bir sezon geçiririz.

Takımdaki gençler çok iyi çalışıyor. İdmanda onlara bakıyorum. Çok yetenekliler.

Benkovic ile 2 hafta birlikte idman yapmıştım. Hızlı ve güçlü bir savunmacı.

Bjelica mücadeleci bir yapıya sahiptir.

KAYBETMEYİ SEVMEYİZ

"Biz Hırvatlar kaybetmeyi çok sevmeyiz. Umarım bu da takımın gerisine sirayet eder, sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiği düşüncesini hiçbir zaman kaybetmeyiz"

"Trabzonspor'un kupalar kazanması bizim için çok iyi bir motivasyon. Umarım iyi şekilde hazırlanarak bu sezon hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz kupaları kazanırız"

SİSTEME SADAKAT

"Hiçbir oyuncunun sistem dışına çıkıp kendi isteğine göre oynamasına izin vermiyor. Bütün herkesin bir takım olarak işlemesini istiyor. Çoğunluk da Hırvat oyuncular, hocalar bu şekilde çalışmaktan yanadır. Milli takımımız da aynı şekilde. Bir oyuncu sistem dışına çıkarsa antrenörün onunla ilgili karar vermeli. 11 oyuncunun 11'ine de ihtiyacımız oluyor."

PETKOVİC UMARIM GELİR

"Giderken şaka yapıyorduk, buraya gelecek misin gibisinden. Ama oyuncuların bu konularda yorum yapması zor, bizim görevimiz değil. Göreceğiz, kulüpler anlaşma yapıp bu süreci neticelendirebilir mi? Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim, umarım Petkovic'i alırız"