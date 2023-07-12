Kamp günlüğü

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj kentinde antrenmanlarını sürdürüyor. Nenad Bjelica adeta futbolcuların pestilini çıkarıyor. Dün çifte antrenman yapıldı.

DORUKHAN YOKTU

Fırtına'nın joker oyuncusu Dorukhan Toköz dünkü antrenmanlara katılmadı. Tecrübeli oyuncunun sol dizinde ağrı olduğu için idmanlarda olmadığı belirtildi.

HAKAN DA GELDİ

Vize sorunu nedeniyle Hakan Yeşil, Slovenya Kampı'na takımla birlikte gelememişti. Genç futbolcunun vize sorunu çözüldü. Dün takım arkadaşlarına katıldı.

YERE DÜŞTÜLER

Nenad Bjelica'nın antrenmanları bir hayli zorlu geçiyor. Futbolcular antrenmanın bitiş düdüğünün ardından kendini yere bıraktı. Soğuk su ile serinlemeye çalıştılar.

FERNANDEZ GİTTİ

Hajduk Split maçında ilk golü çıkarmaya çalışırken bacağını kale direğine vuran Joaquin Fernandez, İspanya'ya döndü. Tedavisi ülkesinde sürecek.

SAÇLAR KESİLDİ

Gelenek devam etti. Uğurcan, Dorukhan, Eren ve Hüseyin ilk kez kampa gelen gençler Abdurrahman, Emirhan, Arif, Salih, Poyraz, Oğuzhan, Erol Can'ın saçlarını traş etti. Eğlenceli anlar yaşandı.