Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Zinckernagel için amansız takip! Geriye 2 takım kaldı

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Zinckernagel için amansız takip! Geriye 2 takım kaldı

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Philip Zinckernagel ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak futbolcuya talip olan takımlardan birisinin daha transfer yarışından çekildiği öğrenildi. Yaşanan bu gelişme bordo mavilileri heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'dan Zinckernagel için amansız takip! Geriye 2 takım kaldı

Trabzonspor, orta sahası için Philip Zinckernagel'i düşünüyor. Belçika ekipleriyle yarışıyordu. Bunlardan biri daha elendi. Standard Liege aradan çekildi. Danimarkalı futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp kaldı: Trabzonspor ve Club Brugge. Fırtına, tecrübeli 10 numara için Olympiakos ile pazarlık halinde. Yunan ekibi yüksek bonservis istediği için pazarlıklara takasta Maxi Gomez de girmişti. Brugge'ün de bu transfer için ısrarcı olduğu kaydedildi. Trabzonspor sadece Zinckernagel değil alternatif oyuncularla da dirsek temasını sürdürüyor. Nenad Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda görüşmelere devam ediliyor. Danimarkalı futbolcu da görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

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