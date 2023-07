Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra'dan veda mesajı!

Trabzonspor'da karşılıklı olarak yollarını ayıran İspanyol oyuncu Marc Bartra, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Trabzonspor'un geçen sezon 1 milyon 250 bin Euro bonservisle Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Fesih bedeli olarak bordo mavili kulüpten 1 milyon Euro alacak olan futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla veda etti.

"FARKLI BİR MACERA OLDU"

Kendisini seven taraftarlara seslenen Bartra, "Veda etme zamanı. Trabzon'a geldiğim ilk günden son güne kadar bana verdiğiniz sevgi için teşekkürler hem takım arkadaşlarım hem de özellikle taraftarlar. Benim için çok özel ve farklı bir macera oldu, farklı bir kültür, çok büyük bir ülke ve aynı zamanda çok güzel köşeleri olan hem kuzeyde hem de güneyde, bu kulübü seven çok tutkulu, mütevazi ve sevgi dolu insanlarla" dedi.

"BAZI UNVANLARI KAZANMAYI HAYAL EDİYORDUM AMA OLMADI"

Trabzonspor için elinden geleni yaptığını belirten 32 yaşındaki stoper, "Herkes için zor bir sezon oldu ama her zaman her maçta onurla, bağlılıkla ve cesaretle elimden geleni yapmaya çalıştığım sahada çok güzel anlar yaşadım. Türkiye'nin bu tarihi ve büyük kulübünde oynayan ilk İspanyol oyuncu olmak bir ayrıcalıktı. Bazı unvanları kazanmayı hayal ediyordum ama olmadı. Yaşanmış ve öğrenilmiş her şeyi ve özellikle de yıl boyunca koşulsuz desteğinizi hem Trabzon sokaklarında hem de stadyumumuzda aldım. Uzaktan her zaman her şeyin en iyisini dileyeceğim. İlk günden beri yardımcı oldukları için tüm takım arkadaşlarıma, tüm kulüp çalışanlarına, medya, başkanlara ve yöneticilere, Avcı'ya, personellere ve bordo mavi formayla oynayabilmek için bana fırsat veren Bjelica ve ekibine teşekkür ederim. Sizi her zaman hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.