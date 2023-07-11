Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra'dan veda mesajı!

Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra'dan veda mesajı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yolların ayrıldığı Marc Bartra, Fırtına'ya sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 23:58
Trabzonspor'dan ayrılan Marc Bartra'dan veda mesajı!

Trabzonspor'da karşılıklı olarak yollarını ayıran İspanyol oyuncu Marc Bartra, sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulundu.

Trabzonspor'un geçen sezon 1 milyon 250 bin Euro bonservisle Real Betis'ten transfer ettiği Marc Bartra ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Fesih bedeli olarak bordo mavili kulüpten 1 milyon Euro alacak olan futbolcu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla veda etti.

"FARKLI BİR MACERA OLDU"

Kendisini seven taraftarlara seslenen Bartra, "Veda etme zamanı. Trabzon'a geldiğim ilk günden son güne kadar bana verdiğiniz sevgi için teşekkürler hem takım arkadaşlarım hem de özellikle taraftarlar. Benim için çok özel ve farklı bir macera oldu, farklı bir kültür, çok büyük bir ülke ve aynı zamanda çok güzel köşeleri olan hem kuzeyde hem de güneyde, bu kulübü seven çok tutkulu, mütevazi ve sevgi dolu insanlarla" dedi.

"BAZI UNVANLARI KAZANMAYI HAYAL EDİYORDUM AMA OLMADI"

Trabzonspor için elinden geleni yaptığını belirten 32 yaşındaki stoper, "Herkes için zor bir sezon oldu ama her zaman her maçta onurla, bağlılıkla ve cesaretle elimden geleni yapmaya çalıştığım sahada çok güzel anlar yaşadım. Türkiye'nin bu tarihi ve büyük kulübünde oynayan ilk İspanyol oyuncu olmak bir ayrıcalıktı. Bazı unvanları kazanmayı hayal ediyordum ama olmadı. Yaşanmış ve öğrenilmiş her şeyi ve özellikle de yıl boyunca koşulsuz desteğinizi hem Trabzon sokaklarında hem de stadyumumuzda aldım. Uzaktan her zaman her şeyin en iyisini dileyeceğim. İlk günden beri yardımcı oldukları için tüm takım arkadaşlarıma, tüm kulüp çalışanlarına, medya, başkanlara ve yöneticilere, Avcı'ya, personellere ve bordo mavi formayla oynayabilmek için bana fırsat veren Bjelica ve ekibine teşekkür ederim. Sizi her zaman hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk transferi resmen açıkladı! Yıldız oyuncu imzaya geliyor...
15 Temmuz Destanı Türkiye ve dünyada geniş kapsamlı etkinliklerle anılacak!
G.Saray'ın gözdesinden flaş karar!
B. Münihli yıldız G.Saray'a! Erden Timur...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor
Fırtına'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı
Emekli maaşı banka promosyonları 2023
Çanakkale'de deprem mi oldu son dakika!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yeni sezona hazırlanıyor! G.Saray yeni sezona hazırlanıyor! 23:49
G.Saray'ın rakipleri yenişemedi! G.Saray'ın rakipleri yenişemedi! 21:41
Caner Erkin resmen Eyüpspor'da! Caner Erkin resmen Eyüpspor'da! 21:25
Samsun Rize'yi tek golle geçti Samsun Rize'yi tek golle geçti 21:10
Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı 20:30
G.Saray yıldız futbolcu için PSG ile anlaştı! G.Saray yıldız futbolcu için PSG ile anlaştı! 19:44
Daha Eski
G.Saray'ın gözdesinden flaş karar! G.Saray'ın gözdesinden flaş karar! 19:17
İsmail Yüksek'ten İsmail Kartal'a övgüler! İsmail Yüksek'ten İsmail Kartal'a övgüler! 18:29
G.Saray'dan Torreira kararı! G.Saray'dan Torreira kararı! 18:11
G.Saray bombayı patlattı! Anlaşma tamam G.Saray bombayı patlattı! Anlaşma tamam 17:59
Fırtına'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı Fırtına'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı 17:40
Sakaryaspor'dan savunmaya takviye! Sakaryaspor'dan savunmaya takviye! 16:23