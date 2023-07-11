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"Kupaları istiyorum"

Bordo-mavili ekibin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Joaquin Fernandez, Fotomaç'a verdiği röportajda yeni sezonla ilgili beklentilerini sıraladı. İspanyol stoper "Trabzonspor ile 2 yıllığına anlaştım. Zaten transfer pazarlıkları devam ederken de 2 veya 3 yıllık kontrat üzerinde konuşuyorduk

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 06:50
"Kupaları istiyorum"

Bordo-mavili ekibin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden olan Joaquin Fernandez, Fotomaç'a verdiği röportajda yeni sezonla ilgili beklentilerini sıraladı. İspanyol stoper "Trabzonspor ile 2 yıllığına anlaştım. Zaten transfer pazarlıkları devam ederken de 2 veya 3 yıllık kontrat üzerinde konuşuyorduk. Ben sözleşme süreme bakmıyorum. Önemli olan burada olduğum sürece takıma vereceğim katkı.

Trabzonspor'u yeniden şampiyonluk sıralamasına sokmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupaları'nda yer almak. Kontrat süresini değil, Trabzonspor ile yakalamak istediğim başarıları düşünüyorum. Burada kupalar kazanmak için geldim" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki savunmacı kampta çok çalıştıkları, taraftarla birlikte yeni sezonda önemli başarılar elde edeceklerini kaydetti. Stadı doldurmalarını istedi.

Hocamız nerede, kaç stoperle oynayacağımızı belirleyecek. 4'lü veya daha fazla savunmacının olduğu sistemlerde oynadım. Önemli olan takımın başarısı.

Hocamız beni stoperde oynatacağını söyledi. Takım nerede ihtiyaç duyarsa orada elimden geleni yaparım. Taktiğe kolay şekilde uyum sağlarım.

Rekabet iyidir. Sizi daha iyi yerlere götürür. Ben de rekabete hazırım.

Gençler sürekli çalışsınlar. Biz de onlara yardımcı olacağız. Şans geldiğinde hazır olmaları gerekiyor.

Arda Güler'i fazla izlemedim ama Real Madrid ve Barcelona size teklif getiriyorsa büyük bir yeteneksinizdir. Arda da bu fırsatı iyi şekilde değerlendirecektir

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