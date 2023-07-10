Haberler Trabzonspor Tempomuz artacak

Tempomuz artacak

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, dün idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına Hajduk Split maçında gördüğü olumlu ve olumsuz yönleri aktardı. Milli futbolcuların katılmaya başlamasıyla birlikte yeni bir döneme geçeceklerini iletti. Bjelica "Herkes daha çok çalışmalı, daha çok koşmalı, daha çok istemeli. Sahada agresif bir takım istiyorum. Skor ne olursa olsun pes etmeyeceksiniz. Tempomuz artacak" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Tempomuz artacak

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Nenad Bjelica, dün idman öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, oyuncularına Hajduk Split maçında gördüğü olumlu ve olumsuz yönleri aktardı. Milli futbolcuların katılmaya başlamasıyla birlikte yeni bir döneme geçeceklerini iletti. Bjelica "Herkes daha çok çalışmalı, daha çok koşmalı, daha çok istemeli. Sahada agresif bir takım istiyorum. Skor ne olursa olsun pes etmeyeceksiniz. Tempomuz artacak" dedi.

YENİLENME ANTRENMANI

Fırtına yoğun çalışmaların ardından dünü sakin geçirdi. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Kranj'da yapılan idmanda Hajduk Split'e karşı forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Milli Takımlarda görev yapan futbolcuların bir bölümü de hafif tempoda idman yaptılar. Bordo-mavililer, çalışmalara bugün devam edecek.

MİLLİLER DÖNÜŞ YAPTI

Karadeniz ekibinin Milli Takıma gönderdiği oyuncuların izni bitti. Kaptan Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok, Trabzonspor'un Slovenya'nın Kranj kentinde yaptığı kampa dahil oldular. Takım arkadaşları 3 oyuncuyu alkışlarla karşıladı. Teknik direktör Nenad Bjelica da milli oyuncuları döndüğü için bir hayli mutlu.

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